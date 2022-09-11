Kadının feci sonu! Art arda çarptılar

İHA

Çanakkale'de, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolunda Kemiklialan mevkisinde meydana geldi. İbrahim E. yönetimindeki 17 FU 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun Demirel'e çarptı.

ART ARDA ÇARPTILAR Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aysun Demirel'e kazayı fark etmeyen çok sayıda araç da çarptı. Çevrede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrasında karayolu, kazanın kesin oluş biçiminin belirlenmesi ve kazaya başka araçların karışıp karışmadığının tespit edilmesi için bir süre trafiğe kapatıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, karayolu da yeniden trafiğe açıldı.