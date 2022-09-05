Kadının 4 parmağı koptu! İstanbul'da feci kaza!

İstanbul Şişli'deki İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü saat 17.15 sıralarında arıza yapan bir kamyonet, yol ortasında kaldı. Arızalı kamyonet yoğun trafiğe neden oldu.

ÇALIŞTIRMAK İÇİN ÇABALADI

DHA'da yer alan habere göre kamyonet sürücüsü aracını çalıştırmak için bir süre çabaladı. Bu sırada bir başka kamyonetin sürücüsü Mehmet M., yardıma geldi.