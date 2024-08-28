Kadını yol ortasında sopayla dövdüler!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Avcılar'da genç bir kadın yol ortasında abisi tarafından sopayla yumrukla dakikalarca dövüldü. Şiddet onlarca sürücünün gözü önünde dakikalarca sürdü. Ama bir kişi dışında yardıma koşan olmadı.
Giriş: 28.08.2024 - 00:27 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:27
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Avcılar'da genç bir kadın yol ortasında abisi tarafından sopayla yumrukla dakikalarca dövüldü.
Şiddet onlarca sürücünün gözü önünde dakikalarca sürdü.
Ama bir kişi dışında yardıma koşan olmadı.
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