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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti - En son haberler

        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!

        İstanbul Fatih'te bir kadın, yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gaspçı Muzaffer Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:57
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        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
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        İstanbul'da olay, 1 Mayıs'ta gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı.

        TEKME, YUMRUK VE KAFA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı.

        GÖRÜNTÜLERDEN ZANLIYA ULAŞILDI

        Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı.

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        GASPÇI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "KADINI KEPENKLERE YASLAYIP DÖVÜYOR"

        Cadde üzerinde esnaflık yapan Şuayip Aktaş, "Gaspçı arkasından takip ediyordu sanırım. Kadını kepenklere yaslayarak dövüyor. Kadın direndi ama direndikçe daha çok vurdu. İlk izlediğimizde bıçakladı diye korktuk ama detaylı izlediğimizde çok şükür bıçaklanmadığını gördük. Kafa ve yumruk atıyor bayağı hırpaladı. O saatte kimsenin de olmaması kadın için de üzücü olaydı" dedi.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Haydarova'nın caddede yürüdüğü esnada şüpheli Karaaslan'ın yanına yaklaştığı ve talihsiz kadına yumruk ve kafa atarak gasp ettiği görülüyor.

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        #istanbul
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