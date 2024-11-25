Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha cinayete kurban gitti | Son dakika haberleri

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha cinayete kurban gitti | Son dakika haberleri

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha cinayete kurban gitti.

AA'da yer alan habere göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 30 yaşındaki M.T. ile 37 yaşındaki karısı Y.T. arasında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.T, Y.T'ye silahla ateş etti.

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KARISINI VURDU KENDİ CANINA KIYMAYA ÇALIŞTI

Eşine ateş eden saldırgan koca, daha sonra bileğini ve boğazını keserek hayatına son vermeye çalıştı.

YARALI HALİYLE DEHŞET SAÇMAYA DEVAM ETTİ Yaralanan M.T. yine de durmadı. Yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de silahla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu. BİR KADIN DAHA HAYATTAN KOPARILDI İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI Kendi canını almaya çalışan yaralı koca M.T. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.