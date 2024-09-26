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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın veliden kadın öğretmene saldırı! | Son dakika haberleri

        Kadın veliden kadın öğretmene saldırı!

        Manisa Akhisar'da sınıfı basan kadın veli, öğrencilerin gözleri önünde kadın öğretmeni darp etti. Saldırgan kısa süre sonra gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:19
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        Kadın veliden kadın öğretmene saldırı!
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nda sınıfında ders işleyen kadın öğretmen, öğrenci velisi kadın tarafından sınıfta öğrencilerin gözleri önünde darp edildi.

        İHA'nın haberine göre Akhisar'ın Hacıishak Mahallesindeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan kadın öğretmen, saat 10.00 sıralarında ders işlediği sırada aniden sınıfa giren bir öğrencinin annesi tarafından öğrencilerin gözü önünde darp edildi.

        DARP RAPORU ALDI

        Olay, diğer öğretmenler ve okul yöneticilerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Okula olayın ardından emniyet güçleri sevk edildi. Öğretmene yapılan saldırı sonrası, kadın öğretmen darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci velisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
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