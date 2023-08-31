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        Haberler Spor Voleybol Kadın spor tarihinde seyirci rekoru kolej voleybol maçında kırıldı - Voleybol Haberleri

        Kadın spor tarihinde seyirci rekoru kolej voleybol maçında kırıldı

        Amerika Kolej Kadın Voleybol Ligi'nde Nebraska Kadın Voleybol Takımı'nın Omaha'ya karşı oynadığı karşılaşmayı 92 bin 3 kişi tribünden izledi. Bu seyirci sayısıyla birlikte bir kadın spor maçını en fazla izleyen taraftar rekoru kırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:53
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        Kadın spor tarihinde seyirci rekoru kırıldı!
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        Amerika Kadın Kolej Voleybol Ligi'nde Nebraska ile Omaha karşı karşıya geldi. Nebraska Cornhuskers'ın maçlarını oynadığı Memorial Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı Nebraska, 25-14, 25-14 ve 25-13 setler sonucu 3-0 kazandı. Karşılaşmayı 92 bin 3 kişi tribünden takip etti. Bu seyirci sayısıyla birlikte bir kadın spor maçında seyirci rekoru da kırıldı. Daha önceki rekor ise bir kadın futbol maçına aitti. 22 Nisan 2022 tarihinde Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona ile Wolfsburg arasındaki karşılaşmayı Camp Nou'da 91 bin 648 kişi takip ederken, mücadeleyi de Barcelona 5-1 kazanmıştı.

        AMERİKAN KOLEJ VOLEYBOL LİGİ'NDEKİ REKOR İSE BÜYÜK FARKLA KIRILDI

        Amerika Kadın Kolej Voleybol Ligi'nde ise önceki rekor 18 Kasım 2021 tarihinde Nationwide Arena'da Wisconsin ile Nebraska arasında oynanan NCAA Finali'ne aitti. O karşılaşmayı 18 bin 755 takip etmişti.

        JOHN COCK: VOLEYBOL SPORU İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI

        Büyük bir başarı olduğunu söyleyen Nebraska Antrenörü John Cook, "Memorial Stadyumu'nda oynayarak rekoru kırma şansını yakaladık. Bütün bunlar başladığında kimsenin bunu hayal edebileceğini sanmıyorum. Kadınların oynadığı voleybol sporu için büyük bir başarı. Bu bir eyalet hazinesidir. Bunu kanıtladık" dedi.

        Nebraskalı orta oyuncusu Andi Jackson ise "İnanılmaz. Bunu anlatacak yeterli kelimem yok. İkinci setten sonra tünelden çıkıyorduk ve hoparlörden dünya rekorunu kırdığımızı duyduk. Herkes içeride kalmaya çalışıyordu ama biz de çok heyecanlıydık. Ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Bunun bir parçası olacağım için mutluyum" şeklinde konuştu.

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