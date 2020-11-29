AA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.

Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda 3 çember 2 labut aletinde bir ilki başararak Avrupa Şampiyonu olan ve tarihi başarılarıyla bizleri sevindiren Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

ÇELEN: DÜNYA, TÜRK CİMNASTİĞİNİ KONUŞUYOR

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Dünya ve Avrupa, Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor" dedi.

Suat Çelen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember + iki labut aletinde 31.150 puanla şampiyon olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ritmik cimnastik gibi finale kalmanın "hayal" gibi görüldüğü bir branşta altın madalya alarak çok umutlandıklarını ifade eden Çelen, "Çok mutluyuz, ritmik cimnastikçilerimiz bugün Ukrayna'da Avrupa şampiyonu oldu. Kızlarımıza inancımız tamdı. Emeği geçen antrenörlerimize, teknik kadromuza özellikle de sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bulgaristan'da 2021 yılının haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası mücadelesini "daha güçlü şekilde" vereceklerini dile getiren Çelen, "Burada olimpiyat kotasını Dünya Şampiyonası'nda almayı başaran ülkeleri geride bırakmak bizleri çok mutlu etti. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna olimpiyatlara kota aldı ve biz bu ülkeleri geride bıraktık. Dünya ve Avrupa Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ"

Suat Çelen, elde edilen başarılarla federasyon bünyesinde yer alan branşların çeşitliliğini Türkiye'ye göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Artistik cimnastik ve aerobik cimnastikte gelen başarıların ardından ritmik cimnastik ve trampolin cimnastikte de güzel sonuçlar alındığını ifade eden Çelen, "Federasyon çatımıza en son eklenmiş parkur branşı da dahil Türk cimnastiğinin hedefi bütün müsabık branşlarda, katıldığımız her şampiyonada madalyalar kazanmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun arayarak tebrik ettiğini belirten Çelen, "Kendilerine minnettarız. 'Bu çocuklar bugünlerimiz, yarınlarımız' dediler. Biz çok mutlu olduk, destek ve inançlarından dolayı bize güvenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Başarının cimnastik ailesine ait olduğuna vurgu yapan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son sekiz yılda 1000 lisanslı sporcudan, 100.000 lisanslı sporcuya ulaşmamızın ve tabana yayılmamızın gelecekte ne kadar büyük başarılar getireceğinin sinyallerini tüm dünyaya vermeye başladık. Bu başarı cimnastik ailesi olarak hepimizin. Yönetim kurulumuz, teknokratlarımız, hepimiz inanarak başardık. İnşallah Türk cimnastiği çok daha iyi yerlere gelecek."