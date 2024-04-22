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Elazığ'da olay, iki gün önce Nailbey Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda bulunan yöresel işletmecide meydana geldi.

ORCİĞİ ALIP UZAKLAŞTI İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, dükkanın önünden geçen kimliği belirsiz bir kadın iş yerinde kimsenin olmadığını fark edince tekrar geri dönerek tezgahta bulunan orciği (cevizli sucuk) aldı. Bir süre içeriye bakan kadın iş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek ürünü alıp olay yerinden uzaklaştı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI REKLAM İşletme sahibi tezgahta bir değişiklik olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kamera detaylarında bir kadının orciği alarak kayıplara karıştığını tespit etti.

DURUMU POLİSE BİLDİRMEDİ Durumu polis ekiplerine bildirmeyen işletme sahibi İrfan Açıkoğlu, "Yaşanan olayda kadının belki parayı unuttuğunu ve geri getireceğini düşünmüştüm fakat geri getirmedi. Gelip bana param yok deseydi ben kendim onu ikram ederdim" dedi.