Kadın müşteriye dehşeti yaşatan taksiciye para cezası

İstanbul'da, kadın yolcuyla kavga eden taksi sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı.
Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda dün bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekibi de araya girerek, tarafları ayırmıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer almıştı.
ÜCRET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı. Taksi şoförü A.A.'nın, aracına aldığı 2 yolcuyu gitmek istedikleri yere kadar götürdüğünü, yolcularla arasında ücret ödeme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirleyen ekipler, sürücüyü yakaladı.
SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VE 15 GÜN TRAFİKTEN MEN
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak"tan 1823 lira para cezası kesilirken, araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi. Taksi sürücüsü, hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
"KULLANIM BELGESİ SÜRESİZ OLARAK İPTAL EDİLMİŞTİR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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