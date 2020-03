Kadın kahramanların bez bebekleri kız çocuklarına ilham veriyor - İSTANBUL

AA

Hitit hükümdarı 3. Hattuşili'nin karısı Puduhepa, tarihin ilk barış antlaşması Kadeş'e mührünü bastığı Anadolu topraklarına 3 bin 300 yıl sonra "bez bebek" olarak döndü.Toplumsal dönüşüm sağlama hedefiyle yola çıkan Renan Tan Tavukçuoğlu'nun, hem kız çocuklarının eğitimini hem de kadın istihdamını desteklemek üzere geliştirdiği sosyal girişimin parçası olan Puduhepa bebeğinin kostüm tasarımını ünlü modacı Arzu Kaprol yaptı.Saçlarından yüzüne, kostümünden ayakkabılarına kadar tamamen kadınlar tarafından elde üretilen Puduhepa bebeğine, bir süre sonra, NASA'da çalışan ilk Türk kadın astrofizikçi, Apollo Başarı Ödüllü Dilhan Ege Eryurt da katıldı. Ay'a iniş projesinde çalışan ve Güneş ile ilgili yanlış bilinenleri düzelterek bilim dünyasında önemli bir başarıya imza atan Eryurt'tan esinlenilerek üretilen bebeğin kostüm tasarımını Zeynep Tosun üstlendi.Satışından elde edilen gelir Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) aracılığıyla kız çocuklarının eğitiminde kullanılan bebeklerin üçüncüsü ise başarılı çalışmalarıyla örnek olan bir kadın doktor ya da öğretmen olacak. Bebeğin kostüm tasarımını ise modacı Özlem Süer yapacak.- Plastik bebekler yerine gerçek hikayeleri olan bebeklerAA muhabirine Puduhepa ve kız kardeşlerinin hikayesini anlatan Renan Tan Tavukçuoğlu, kız çocuklarının güçlü ve kendine güvenen bireyler olarak yetişebilmeleri için bez bebeklerin aracı olabileceğini düşündüklerini söyledi.Kız çocuklarının, büyürken plastik ve sentetik mesajları olan bebekler yerine, Anadolu'da gerçekten yaşayıp başarılı olmuş kadınların hikayelerinden ilham almalarını istediklerini dile getiren Tavukçuoğlu, "Bunu yaparken hem somut olmayan kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz hem el yapımı bebeklerle hanımlarımıza istihdam sağlıyoruz hem de gelirini kız çocuklarının eğitimine aktararak kısa vadede toplumsal fayda sağlarken, uzağa bir çapa atıyoruz." dedi.Bebekler kadar kostümlerinin de incelikle üretildiğine değinen Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:"İlk kız kardeşin kıyafeti Arzu Kaprol tasarımlı. Arzu Hanım '3 bin yıl önce yaşamış ama bugün yaşasa kesin jean giyerdi' diyerek çift taraflı bir kaftan yaptı. Kaftanın dışı jean ama içi Antep yöresine özgü kutnu kumaşı. Dilhan Ege Eryurt ise Ay, uzay, Güneş'ten bahsediyor. Zeynep Tosun'un çok güzel bir koleksiyonu var, 'Yeniden Doğuş'... Tam bize uygun bir koleksiyon. Zeynep Hanım da Dilhan Ege Eryurt'un kıyafetini Bartınlı hanımlarla çalışarak, tel kırma tekniğiyle hazırladı."- Projede 50'den fazla kadın çalışıyorTavukçuoğlu, projede İstanbul, Bursa, Karabük, Bartın gibi illerden 50'den fazla kadının çalıştığını kaydetti.Üretim sürecinin dikiş bilgisi gerektirmeyecek kadar basit olduğunu, çeşitli nedenlerle evden çıkamayan kadınların oturdukları yerden üretime katılabildiklerini anlatan Tavukçuoğlu, kumaş, elyaf gibi malzemeleri kendilerinin temin ettiklerine dikkati çekti.Üretim ekibinin son haftalarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hareketli günler yaşadığına işaret eden Tavukçuoğlu, "8 Mart için yüzlerce bebek hazırlıyoruz. Siparişlerimiz giderek artıyor. Hem değerlere sahip çıkmak hem kadın istihdamını desteklemek hem de kız çocuklarının eğitimine destek olmak isteyen kurumlardan çok sayıda sipariş aldık." dedi.Bebeklerin lansmanını yaptıkları 2018'de 1500 kadar bebek sattıklarını, bu yıl ise rakamların çok daha yüksek olacağını kaydeden Tavukçuoğlu, ilk yıl 11 kız çocuğunun eğitimini üstlendiklerini, bu yıl ise tek başına bir kurumun 20 kız çocuğunun eğitimini destekleyeceğini açıkladığını ve rakamın 35'in üzerine çıkmasını beklediklerini aktardı.Tavukçuoğlu, ürünlerinin sadece bebeklerle sınırlı olmadığını, Puduhepa ve Dilhan Ege Eryurt'u anlatan, Demet Kılıç tarafından yazılan kitaplar, geliştirici sohbet kartları, yastık bebekler, kız kardeşlik bağı saç çıtçıtlarının da internet sitelerinde satışa sunulduğunu ifade etti.- "Bebeklerimizi, saçlarını okşayarak kutusuna koyuyoruz"Proje kapsamında bez bebek üreten ekipte yer alan Semra Baykurt, her yeni siparişte büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bebekleri çok sevdiklerini ifade eden Baykurt, "Hepsini giydirdikten sonra saçlarını okşayarak kutusuna koyuyoruz. Her bebek, bizim için kendi bebeğimiz. Çok severek, hepsini güzel duygularla kız çocuklarımıza yolluyoruz. Gittiği yere de mutluluk, huzur, güzel duygular versin istiyoruz. Hepimiz bebeklerimizi çok seviyoruz." dedi.Dilhan Ege Eryurt'un kostümünde geleneksel tel kırma tekniğiyle işleme yapan Hatice Karadağ ise Bartın'da 14 kişilik bir ekiple bu işlemeyi yaptıklarını anlattı. Her bebek için 20 metre tel kullandıklarını ve işlemenin yaklaşık 2 günlerini aldığını belirten Karadağ, kostümde gökyüzü temalarını işlediklerini söyledi.Tel kırma tekniğinin, atalarından kendilerine kalan bir değer olduğunu ifade eden Karadağ, "Böyle güzel bir projede tel kırmayı kullandıkları ve bize de bunun heyecanını yaşattıkları için çok mutluyuz. Bir bebeğe elbisesini giydirirken, kız çocuklarının okumasına destek veriyoruz, ilham almalarını sağlıyoruz." dedi.