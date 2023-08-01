Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 Sezonu fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yeni sezon tek grupla çift devre şeklinde oynanacak. Sezon 27 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alırken, ilk yarı 24 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde ikinci bölümü, 14 Ocak 2024'te başlarken, sezonun son haftası ise 5 Mayıs 2024'te yapılacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek.

Fikstür çekimi öncesi açıklamalarda Mehmet Büyükekşi, "TFF yönetim kurulu olarak ligimizin formatında değişiklikler yaptık. Bu sezon ligimiz 16 takım ile tek grupta çift devre şeklinde oynanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek. Bu değişiklik, ligimizin rekabet ve heyecanına pozitif katkı yapacak ve unutulmaz karşılaşmalara sahne olacak" şeklinde konuştu.

“Kadın futbolunun popülerliği ve izlenirliği her geçen gün daha da artıyor”

Dünyada 100 yıl önce kadın futbolunun erkek futbolundan daha popüler olduğunu aktaran Büyükekşi, "Ülkemizde ise ilk kadın futbol takımı 52 yıl önce, 1971'de kuruldu. 1993'te federasyonumuz kadın futbolunun resmen başlatılmasına karar verdi ve ilk kadınlar ligi düzenlendi. Yani biz, geç başlayan ve uzun süren bir emekleme dönemi geçirdik ancak artık koşmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Kadın futbolunun popülerliği ve izlenirliği her geçen gün daha da artıyor. Bunun en büyük örneği Avustralya ve Yeni Zelenda'nın ev sahipliğinde devam eden FIFA kadınlar Dünya Kupası. Şu ana kadar 1,5 milyon bilet satışıyla rekor kırdı. Kupanın açılışında Yeni Zelanda ile Norveç arasında oynanan karşılaşmayı 42 bin kişi izledi. Avustralya-İrlanda Cumhuriyeti mücadelesini 75 bin futbolsever tribünden takip etti. Bu seyirci sayısı, 24 yıllık tarihinde Dünya Kupası maçı için en yüksek seyirci sayısı anlamına geliyor" dedi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:

Beylerbeyispor-Fatih Vatanspor

Galatasaray-Fatih Karagümrük

Beşiktaş Vodafone-ALG Spor

Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor

Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ataşehir Belediyespor-ABB Fomget

Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücüspor

Fenerbahçe-Doğuş Gold Asyaspor