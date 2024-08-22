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        Haberler Gündem İstanbul Kadın Eşitlik Merkezi'nde yeni dönem | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi yeni dönem eylülde başlıyor

        İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nin 12 farklı branştan oluşan hobi ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları eylül ayında başlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:46
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        Kadın Eşitlik Merkezi'nde yeni dönem
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        İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirdiği Kadın Eşitlik Merkezi'nin 12 farklı branştan oluşan hobi ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları eylül ayında başlıyor.

        Kurslara katılan kadınlar, hem meslek ediniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Eşitlik Merkezi'nde; Pastacı ve Aşçı Çırağı, Okuma Yazma, Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları Kullanımı, Nevresim Takımları Dikimi, İğne Oyası, İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Eğitimi, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk olmak üzere toplam 12 branşta ücretsiz eğitim verilecek.

        Kadın Eşitlik Merkezi, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin yanı sıra düzenlediği kurslarla kadınlara meslek edindiriyor ve iş hayatında kadın istihdamının artırılmasını sağlıyor.

        Hobi ve meslek edindirme kurslarına katılmak isteyenlerin; 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi ve öğrenim belgesi ile İnönü Mahallesi’ndeki Kadın Eşitlik Merkezi'ne kayıt yaptırması gerekiyor.

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