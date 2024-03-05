Kadın A Milli Takımımızın EURO 2025 Elemelerindeki rakipleri belli oldu

UEFA, ev sahibi İsviçre ile birlikte 16 takımla oynanacak 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası için yeni bir format belirlemişti. Bu formata göre takımlar, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde elde ettikleri sonuçlara göre 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeri Lig Etabı'ndaki yerlerini belirlediler. Bu sıralamaya göre 3 ligden oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, A Ligi ve Kadın A Millî Takımımızın da bulunduğu B Ligi'nde 16'şar takım mücadele ederken, C Ligi'nde 19 takım yer aldı.