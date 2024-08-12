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"Kadim Zamanların Yankısı" sergisi, doğanın ve tarihin izlerini taşıyan Binboğa Dağları’nın ihtişamlı zirveleri ile Yeşilkent’in kültürel mirasını yansıtan taş evleri ve sokaklarını sanat eserleri aracılığıyla yeniden canlandırıyor. Bölgede bir ilki gerçekleştiren serginin açılışına Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve Sarız Emniyet Müdürü Aydın Kenger’in yanı sıra Yeşilkent’te ve çevre köylerde yaşayan birçok kişi katıldı.

Hicran Aksöz

Küratörlüğünü Hicran Aksöz’ün, proje koordinatörlüğünü ise Ramazan Demirci’nin üstlendiği "Kadim Zamanların Yankısı" sergisi, sanatın evrensel diliyle çok katmanlı bir deneyim sunarak ziyaretçilerini zamanın derinliklerine, doğanın ve insan ruhunun ortak hikâyesine unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, geçmişle bugün arasında bir köprü kurarak, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Umut dolu bir geleceğe ışık tutmak adına önemli bir adım olarak görülen “Kadim Zamanların Yankısı” sergisinde 27 eser, 3 enstalasyon ve 1 video yer alıyor.

REKLAM Binboğa Dağları’nın rüzgarın fısıldadığı efsaneleri ve doğanın ritmi, sergide yer alan sanatçılar Memduh Kuzay ve Ramazan Demirci tarafından görsel bir anlatımla sunuluyor. Yeşilkent kasabasının günlük yaşamına ve tarihine dair detaylar, ziyaretçilere kültürel zenginliğin derinliklerini tanıtarak, geçmişin izlerini bugünün ve geleceğin perspektifinden yeniden değerlendiriyor. Kayseri’ye iki saat uzaklıkta olan Yeşilkent İlkokulu’nda yer alan sergiye üç gün içerisinde toplam 700 kişi katılım sağladı. Serginin açılışında bölgenin ozanları Hacı Salih Bilici ve Ahmet Kıvcı’nın şiirleri de yer aldı. İkinci günde ise sanatçı Memduh Kuzay’ın atölyesinde söyleşi ve serginin de temasını oluşturan Binboğa Dağları’na tırmanış gerçekleşti.

“Kadim Zamanların Yankısı” sergisi, 15 Ağustos tarihine kadar tarihi Yeşilkent İlkokulu'nda ücretsiz olarak görülebilir.