Kadıköy, Feneryolu'nda yıldırım düşen binada yangın çıktı

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İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki en işlek yerlerinden Bağdat Caddesi'nin Feneryolu kesiminde bulunan bir binaya düşen yıldırım yangına yol açtı.

PANİK YAŞANDI

İddiaya göre akşam saatlerinde şiddetli yağışla birlikte bir binaya isabet eden yıldırım yangın çıkmasına neden oldu. Çıkan yangın etrafta paniğe yol açtı.

SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin bölgeye müdahalesinin ardından yapılan müdahalelerle yangın söndürüldü.