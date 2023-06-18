Kadıköy'de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 2 yaralı

DHA

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, mekan çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da katılınca kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler 5 kişiyi gözaltına alırken, kavgada kullanılan bıçaklar ise incelenmek üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜVENLİĞİ BIÇAKLAYAN SALDIRGANI ÇEVREDEKİLER YAKALADI

Büyüyen tartışmadan sonra çıkan kavgada güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Şüpheli ise kaçmaya başladı. Bu sırada çevredekiler kaçan şüpheliyi yakaladı. Saldırgan sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra polise teslim edildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.