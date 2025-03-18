Kadıköy'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
İstanbul Kadıköy'de geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı
Kadıköy'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
T.K. idaresindeki çöp kamyonu, Zühtüpaşa Mahallesi Güleç Çıkmazı Sokak'ta geri manevra yaparken 82 yaşındaki I.Y'ye çarptı.
KAZA YARİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde I.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
I.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Sürücü T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.