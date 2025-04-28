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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de bir dairenin balkonu çöktü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de bir dairenin balkonu çöktü

        Kadıköy'de 6 katlı binanın 5. katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, düşen moloz parçaları nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 06:05 Güncelleme: 28.04.2025 - 06:05
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        Kadıköy'de bir dairenin balkonu çöktü
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        Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan binanın 5. katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, düşen moloz parçaları nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

        Tedbir amacıyla tamamen boşaltılan binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine uzmanlar tarafından yapılacak incelemenin ardından karar verileceği öğrenildi.

        Öte yandan olayın yaşandığı apartmanın karşısında yaşayan Hakan Cevahir, 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini ardından dışarıdan bir gürültü duyduklarını, camdan bakınca karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüklerini söyledi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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