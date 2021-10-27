AA

Kozyatağı'ndaki AVM'de yer alan bir mağazada tadilat sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.