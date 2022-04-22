NGM Medya'dan Nazlı Heptürk yapımcılığında çekimi gerçekleştirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturuyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümü dizi severlerin gündeminde. İşte Kaderimin Oyunu dizisi 18. son bölüm izleme linki...

KADERİMİN OYUNU 18. BÖLÜM İZLE

Kaderimin Oyunu dizisinin 22 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kaderimin-oyunu/bolumler

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM ÖZET

Mahir, her şeye rağmen yanında durduğu Asiye'nin, Cemal'le ilişkisi olduğu şüphesiyle alt üst olmuştur. Asiye'yi büyük bir yüzleşme beklemektedir. Cemal ise hayal ettiği yeni hayat için adımlar atarken, çocuklarıyla kaybettiği zamanları telafi etme isteğiyle yanıp tutuşmaktadır. Fakat Uğur, babası saydığı Mahir ve yıllar sonra öğrendiği Cemal arasında darmadağın olmuştur. Tüm bunlar yaşanırken Necmi ise aile için patlamaya hazır bombaya dönüşür…