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KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çorumda ziyaretlerde bulundu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çorumda ziyaret ve incelemelerde bulundu

Giriş: 18.01.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çorumda ziyaretlerde bulundu
KADEM Heyeti Çorum'da
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AA

KADEM Çorum Temsilciliğince düzenlenen program kapsamında kente gelen Bayraktar, kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını inceledi.

Ardından Çorum Belediyesi Çorumlu Obasını ziyaret eden Bayraktar, buradaki söyleşi programında, Hitit Üniversitesi ile çeşitli kurumlardan öğrencilerle bir araya geldi.

Bayraktar, söyleşinin ardından gazetecilere, Çorumun Hititlerden Osmanlıya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıdığını söyledi.

KADEM temsilciliklerine ziyaretler düzenlediklerini belirten Bayraktar, "KADEM olarak 53 ilde temsilciliğimiz var. Olabildiğince hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de Çorum temsilciliğimiz için buraya geldik. Daha sonra sonrasında çeşitli STK'lerle toplantılarımız, istişarelerimiz oldu. Şu anda da Çorumlu Obasındayız. Üniversiteden, çeşitli kuruluşlardan gençlerle bir araya geldik. Sorularını yanıtladık. Buradan sonra da yine bir kadın kooperatifine gideceğiz. Onların el emeklerini göreceğiz." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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