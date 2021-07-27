KADAYIF DOLMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

300 gram taze tel kadayıf

1 su bardağı ceviz

Bulamak için:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın.

Şeker ve suyu 20 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan almaya yakın içine 3-4 damla limon suyu ilave edin.

Şerbeti ocaktan alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra iyice soğuması için buzdolabına koyun.

Cevizleri irice dövüp hazırlayın.

Hafifçe havalandırdığınız tel kadayıflardan eliniz büyüklüğünde parçalar koparın.

Dövülmüş cevizi kadayıfların bir ucuna yerleştirip kenarlarını kapatarak sıkıca sarın.

Tüm malzemeyi bu şekilde sarıp dolmaları hazırlayın.

Süt, yumurta ve vanilyayı iyice çırpıp dolmaları bu karışıma bulayın.

Çok fazla soslu olduğunu düşünürseniz kadayıfları sıkarak yumurtasını azaltabilirsiniz.

Sıvı yağı derin bir tencerede iyice kızdırıp dolmaları yağa aktarın.

Her tarafını güzelce kızartıp yağdan çıkarır çıkarmaz iyice soğumuş şerbete atın.

3-4 dakika sonra şerbetten alıp servis tabağına aktarın.