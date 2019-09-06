Kaçış Planı oyuncuları kimler? Kaçış Planı filmi konusu nedir? İzleyicisi tarafından araştırılıyor. İşte ABD yapımı aksiyon gerlim filmi olan Kaçış Planı ile ilgili detaylar...

KAÇIŞ PLANI OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone, Ray Breslin

Arnold Schwarzenegger, Emil Rottmayer/Victor Mannheim

Jim Caviezel, Willard Hobbes

Curtis "50 Cent" Jackson, Hush

Vinnie Jones, Drake

Vincent D'Onofrio, Lester Clark

Amy Ryan, Abigail Ross

Sam Neill, Dr. Kyrie

Faran Tahir, Javed

Caitriona Balfe, Jessica Miller

Matt Gerald, Roag

Graham Beckel, Warden Brims

KAÇIŞ PLANI KONUSU NEDİR?

Ray Breslin, eski bir savcı ve avukattır. Ancak mesleğini, hapishanelerin güvenlik tedbirlerini kontrol etmek amacıyla bırakır ve en önemli hapishane güvenlik uzmanlarından birisi haline gelir. Bu süre içerisinde pek çok hapishaneye tutuklu olarak girmiş ve bu hapishanelerden firar etmeyi başarmıştır. Bir güvenlik şirketi de bulunan Breslin, bu konuyla ilgili güvenlik kitabı da yazmıştır. Bu kitapta üst düzey korumalı bir hapishane sistemini tasarlamış ve açıklamıştır. Fakat başta her şeyden habersiz olan Breslin, kendi fikirlerinden yararlanılarak oluşturulmuş ve uluslararası sularda gezen bu yüzen hapishaneye konuk olur. Bu hapishane girdiği ve firar ettiği diğer hapishanelerden oldukça farklıdır. Çünkü, burada Breslin'i bir ömür boyu tutmak istemektedirler. Breslin ise daha sonra kendisini kiraladığını ve asıl adının Manheim olduğunu öğreneceği, Emil Rottmayer ile hapishanede tanışır. İkili, birlikte bu yüzen hapishaneden kurtulmak amacıyla çalışmalara başlarlar.