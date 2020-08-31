Samsun'daki olay, 20 Ağustos´ta Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren (24),husumetli olduğu A.C. ve S.T.'nin saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu. Ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti.
SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre Hüsame Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünveren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
CİNAYET ANI KAMERADA
Saldırı anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntüde, ikilinin, Ünveren'in başına kabza ve dipçik ile defalarca vurduğu, ardından da tabanca ve tüfek ile ateş ettiği görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, A.C. ve S.T.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
TRABZON'A KAÇIP, CİNAYET İŞLEMİŞ
Samsun'daki olayda cinayet şüphelisi A.C.'nin olayın ardından Trabzon'a kaçtığı ve saklandığı belirlendi. A.C.'nin 28 Ağustos'ta Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda bilinmeyen nedenden çıkan tartışma sonucu, Şenol Keleş'i (45) de tabancayla ateş ederek, öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheliyi yakalama çalışması devam ederken, Samsun'daki cinayet ile ilgili Trabzon'da, şüpheli A.C.'ye 'yardım ve yataklık ettiği' iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Trabzon'daki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İ.K.(41),E.C.(24) ve Ş.E. (34),Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİ ARANIYOR
Polis ekipleri Samsun'da yaşanan olaya karıştığı iddiasıyla E.C.D'yi (24) ilk gün, E.E'yi (20) ise ikinci gün yakalayarak, gözaltına aldı. Sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, E.C.D tutuklanırken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vurduğu saptanıp, kaçtığı Trabzon'da da bir cinayet daha işleyen A.C. ile yine olayda pompalı tüfekle ölen gence ateş edip, tüfekle darp eden firari şüpheli S.T'nin de her yerde arandığı belirtildi.
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