Kaçakçılardan kurtarılan yavru maymunların annesi: Nene

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Acar, yavru maymunlara gerekli bakımın yapıldığını, sağlık durumlarını gayet iyi olduğunu belirtti.

Hayvanat bahçesinde yıllardır kafeste tek yaşayan Nene ismini verdikleri bir makak maymunu bulunduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Biraz yaşlı olduğu için ona 'Nene' ismini taktık. Gelen yavruları da bu kafese koyduk. Şu anda yavru maymunlara annelik yapıyor. Bu yavrular büyüdüğünde onlardan da yavrular almaya çalışacağız. Maymunlar muz, elma gibi meyvelerin yanında çerez çeşitlerini seviyor. Aşılarına ve beslenmelerine dikkat ediyoruz. Nene 5 yıldır burada, yaklaşık 11 yaşında. Aile ortamı oluştu. Nene, gelen maymun yavrularını kendi yavrularıymış gibi sahiplendi. Sarılıyor, onları öpüyor. Ayrı bir renk kattılar."