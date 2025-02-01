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        Haberler Gündem Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 01:27 Güncelleme: 01.02.2025 - 01:27
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        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi belirlenemeyen TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan yabancı uyruklu 25 kaçak göçmenden 1'i hayatını kaybederken, 4’ü de yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı göçmenler ekiplerin yardımıyla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazadan yara almadan kurtulan 19 göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kazada ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, sağ kurtulan sürücü ise gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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