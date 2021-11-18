Gerçek bir kulağa benzeyen mantar! Bu mantar türü meyve veren gövdesi, göze çarpan kulak benzeri şekli ve rengi ile ayırt ediliyor. Ilıman bölgelerde görülebilen mantar türü, 19. yüzyıla kadar Avrupa'da halk boğaz ağrısı, göz ağrısı ve sarılık gibi şikayetler kullanılmış. Günümüzde Çin'de tıp alanında ve birçok yemekte tercih ediliyor.