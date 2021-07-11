Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Kabine kararları neler olacak? Bayramda yasak var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu korona vaka sayılarında yaşan düşüşle beraber araştırılıyor. Son Kabine Toplantısı'nda gelen bazı esnetilmelerin ardından yeni esnetilmelerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantı var mı? İşte merak edilip araştırılan konunun detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının saat 15:30’da başlaması kararlaştırılırken, 19:00’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.