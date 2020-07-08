Kabine Toplantısı ne zaman?

Temmuz ayının 8. gününde Kabine Toplantısı'nın tarihi merak edilmeye başlandı. Corona virüsü nedeniyle düzenli olarak gerçekleştirilen toplantının hangi gün ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 8 Temmuz 2020 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı? Sorusunun işte yanıtı.

KABİNE TOPLANTISI VAR MI? 8 TEMMUZ 2020

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Yakın zamanda olması bekleniyor. Resmi açıklama geldiği anda haberimizde olacaktır.