Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? 19 Ekim'de kabine toplantısı var mı? Yasaklar geri gelecek mi

Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir dalgalanma söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili yapılacak Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 25 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası sokağa çıkma yasakları ve okulların kapanması ile ilgili son durum belli olacak...