İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Her toplantıda ekonomik, siyasi ve sosyal konular ele alıyor. En son 12 Şubat'ta Kabine toplandı. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman? 23 Şubat Cuma yarın Kabine var mı? İşte, detaylar...