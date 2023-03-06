Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün var mı? Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı?

Kabine Toplantısı kararları, Mart ayının ilk haftasında birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine gündeminde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri , kalıcı konutların inşası yer alacak. Kabine Toplantısı kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte, Mart ayı Kabine Toplantısı tarihi ve saati...

Giriş: 06.03.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, 6 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından iptal edilmişti. Mart ayı Kabine Toplantısı kararları beklenirken toplantıda deprem ve seçim konularının ele alınması bekleniyor. İşte, 6 Mart Kabine Toplantısı saati ve gündemi hakkında merak edilenler...

  • BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak.

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 6 Mart Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar oluşturacak.

     

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

  • Bu kapsamda illerde nelere ihtiyaç var ve bunların tedariği ele alınacakken, çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da görüşülecek. Bölgede görev yapan ilgili bakanların toplantıda sunum yapması da bekleniyor.

  • SEÇİMLER DE GÖRÜŞÜLECEK

    Diğer yandan 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

  • Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor

  • SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade ederek, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından özetle şunları söyledi:

     

    "Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır."

  • Erdoğan Erdoğan açıklamalarının devamında, şu ifadeleri kullandı: “Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.