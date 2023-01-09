ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu da enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.

Diğer yandan toplantıda terörle mücadele, enerji ile iç ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.