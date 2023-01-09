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Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklaması

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları

Yılın ilk Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Kabine Toplantısı kararları açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasına çevrildi. Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini EYT, 7. yargı paketi ve sözleşmeli personele kadro oluşturuyor. İşte 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

Giriş: 09.01.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının 15.00'da başlaması bekleniyordu ancak henüz başlamadı. 

    9 OCAK 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Ana gündem maddelerini Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi'nin oluşturduğu 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu? İşte 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları ile ilgili ayrıntılar...

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

  • EYT DÜZENLEMESİ

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

    Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

  • 7'NCİ YARGI PAKETİ DE MECLİS'E GELİYOR

    Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı 7'nci Yargı Paketi'nin de Meclis'e gelmesi bekleniyor. Pakete ilişkin son değerlendirmeler Kabine Toplantısı'nda yapılacak.

    Paketle birlikte 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

  • SÖZLEŞMELİ İŞÇİLERE KADRO

    Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

  • ENFLASYONLA MÜCADELE

    Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu da enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.

    Diğer yandan toplantıda terörle mücadele, enerji ile iç ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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