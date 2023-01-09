Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının 15.00'da başlaması bekleniyordu ancak henüz başlamadı.
9 OCAK 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?
Ana gündem maddelerini Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi'nin oluşturduğu 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu? İşte 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları ile ilgili ayrıntılar...