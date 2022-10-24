Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Diğer yandan terörle mücadele ve Ege'deki son gelişmeler de masaya yatırılacak konular arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar da Kabine gündeminin önemli başlıkları arasında. Ayrıca sözleşmeli kamu personeline kadro çalışmasında gelinen aşama da ele alınacak. EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.