Kabine toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

SON DAKİKA: Kabine toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

HABERTURK.COM

Kabine Toplantısı'nın saat 15:00'te başlaması beklenirken, toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullarda yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sunum yapması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Bu konuyla ilgili de Ticaret Bakanı Mehmet Muş kabineyi bilgilendirecek.

Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da görüşülecek.