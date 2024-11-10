Kabine Çankaya Köşkü'nde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenen anma töreni programına katıldı.

Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışı sonrası Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında saat 15.05'te toplandı.

REKLAM İŞTE MASADAKİ KONULAR Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarını ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015 yılında geçilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısı yapılmamıştı.