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        Haberler Gündem Politika Kabine Çankaya Köşkü'nde toplandı | Son dakika haberleri

        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplandı

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı saat 15.05'te başladı. Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temasları ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:08
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        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplandı
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenen anma töreni programına katıldı.

        Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışı sonrası Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında saat 15.05'te toplandı.

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        Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarını ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

        Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

        Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015 yılında geçilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısı yapılmamıştı.

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