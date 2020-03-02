Kabil'de Türkiye-Afganistan Dostluk Günü kutlandı

AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ev sahipliğinde Türkiye- Afganistan Dostluk Günü dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Afgan bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

"DOSTLUK PEKİŞEREK DEVAM EDİYOR"

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının üzerinden 99 yıl geçtiğini söyledi.

Esasında yüzyıllar öncesine dayanan iki ülke dostluğunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Amanullah Han'ın yakın dostluğuyla farklı bir boyut kazandığını ifade eden Çal, o günden bugüne bu dostluğun pekişerek devam ettiğini belirtti.

Çal, TİKA'nın Afganistan'daki üç ofisiyle başta eğitim ve sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerde bu dostluğun gereğini yerine getirmeye çalıştığını ve şu ana kadar 1300'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini kaydetti.

DOSTLUK 4 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR"

Büyükelçi Ertuğrul da Türkiye-Afganistan dostluğunun yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayandığını, son 100 yılda daha da derinleşerek çeşitlendiğini ve her alana sirayet ettiğini vurguladı.

"TÜRKİYE, AFGANİSTAN İÇİN AYRI BİR ÖNEME SAHİP"

Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayed Enver Sadat da iki ülkenin dostluğunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Amanullah Han'nın çabalarıyla perçinleştiğini söyledi.

Türkiye'nin Afganistan için ayrı bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Sadat, ''Türkiye Afganistan'da hiçbir beklenti içerisinde bulunmadan 1000'in üzerinde proje hayata geçirdi, ülkemizin kalkınması ve istikrarı için elinden gelen çabayı gösterdi.'' dedi.

Şiir dinletisi ve skeç gösterisiyle devam eden tören, Türk mutfağına özgü yemek ikramıyla son buldu.