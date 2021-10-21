Kabil'de patlama nedeniyle elektrikler kesildi

AA

Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.

Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektriğin kesildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı bildirildi.

Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.

Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.