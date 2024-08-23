Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kabatepe-Gökçeada feribot hattına ek sefer | Son dakika haberleri

        Kabatepe-Gökçeada feribot hattına ek sefer

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabatepe-Gökçeada feribot hattına ek sefer
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        GESTAŞ AŞ, 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave edildiğini duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

        Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökçeada
        #feribot seferleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Turizmde Çinli akını
        Turizmde Çinli akını
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Güvercin kulübesinde kürekle kocasını öldürdü!
        Güvercin kulübesinde kürekle kocasını öldürdü!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Habertürk Anasayfa