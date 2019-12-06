06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kabak çekirdeği içerdiği yüksek besin değeriyle sağlığa katkısı olan, demir ve çinko açısından zengin mineral değere sahip ve omega3 içeren bir besindir. Birçok hastalık konusunda, önlemede yardımcı olması açısından tüketilmesi gereklidir.
Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?
Omega3 yağ asitleri içermesi nedeniyle kabak çekirdeği vücudun ihtiyacı olan omega3’ü alma da fayda sağlamaktadır. Omega3 yağ asitleri bazı hastalıklara karşı korunmada gerekli olan faydaları sağlar. Omega 3 eklem kireçlenmesi, depresyon, bebek gelişimi, astım, dikkat eksiliği, Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde etkilidir.
1 avuç kabak çekirdeğinde, vücudun günlük ihtiyacının % 20 si karşılanacak kadar çinko mevcuttur. Çinko bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olan mineraldir. Uyku düzeninin sağlanması, hücrelerde büyüme ve bölünme, hafızayı koruma ve geliştirme, yaraların iyileşmesi, koku ve tat alma da gelişme ve cilt ve göz sağlığının korunması açısından önemlidir.
Kilo vermede pek fazla faydası olmasa da protein içermesi nedeniyle diyet listelerinde yenebilir ancak miktarı az tutulması gerekmektedir. Egzersiz sonrası yenilen bir miktar kabak çekirdeği yağ yakılmasına fayda sağlar.
Magnezyum kalp ritimlerinin korunmasında, kemik sağlığında, tansiyon düzenlenmesinde ve kalp sağlığının korunmasında önemli bir yer tutar. Kabak çekirdeği içeriğindeki magnezyum minerali ile günlük ihtiyacın %20 sini karşılar.
İstiridye ve ciğerden sonra en çok demir içeren besin kabak çekirdeğidir. Kırmızı kan hücrelerinin üremesi için gerekli olan demir; eksikliği halinde halsizlik oluşur ve saç, cilt ve tırnak deformasyonuna neden olur.
Kabak çekirdeğinde bulunan bitki sterollerinin (phytosterol) prostat büyümesine karşı koruma kalkanı oluşturduğu söylenmekte. Ve diğer bazı bileşenlerde testosteron hormonunun prostat büyümesi nedenleri arasında gösterilen dihydrotestosterona (DHT) dönüştürülmesine engel oluyor.
Kabak çekirdeği menopoz da ortaya çıkan ateş basma, terleme ve eklem ağrılarına fayda sağlıyor. Menopoz sonrası iyi kolestrolün yükselmesine de etki ediyor.
Tryptophan amino asidini içeren kabak çekirdeği uyku düzenine düzenlemede fayda sağlıyor. Yatmadan evvel bir miktar tüketmek gereklidir.
İnsülin düzenlemeye yardımcı olmasıyla ve ayrıca diyabet sonucu görülen böbrek hastalığına da iyi geliyor.
Kabak çekirdeğindeki;
Vitaminler; A, B2, B3, B5, B9
Minareller; Sodyum, çinko, manganez, magnezyum, bakır, fosfor, demir, kalsiyum, potasyum.
100 gram kabak çekirdeği (kabuksuz, tuzsuz ve kavrulmuş)
Kabak çekirdeği kalorisi; 446, Karbonhidrat; 53,7 gram, protein; 18,5 gram, omega3; 77mg, yağ; 14,9 gram
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