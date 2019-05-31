Kabaceviz Şelaleleri ilgi görüyor

Ziyaretçi sayısında da her geçen gün artış gözlemlendiğini ifade eden Toktaş, "Son dönemlerde ilginin artması ile birlikte burada bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle yürüyüş alalarının düzenlenmesi ve kamp ile ilgili alanlarından ıslah edilmesi ile birlikte çok daha fazla misafiri, çok daha fazla konfor ile burada ağırlayacağız. Yapılacak ufak tefek düzenlemeler ile şelalenin Türkiye´nin gündemine gelebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.