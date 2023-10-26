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        Haberler Magazin Kaan Yıldırım yeni imajını paylaştı! Sevgilisi Pınar Deniz’den yorum geldi! - Magazin haberleri

        Kaan Yıldırım yeni imajını paylaştı! Sevgilisi Pınar Deniz'den yorum geldi!

        Son olarak Sipahi dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz ile aşk yaşıyor. Yeni imajını sosyal medya hesabından yayınlayan Yıldırım'a sevgilisinden de iltifat geldi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:28
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        • 1

          İyi Bir Aile Değiliz filminin kadrosunda yer alan Kaan Yıldırım rol aldığı film için imajını değiştirdi. Yakışıklı oyuncu yeni imajıyla çekildiği set pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Yıldırım'a sevgilisi Pınar Deniz’den de iltifat geldi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Kaan Yıldırım, sette paylaştığı ekip pozunun altına: "Harika bir set bitti, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Paydos" notunu düştü. Ünlü ismin yeni tarzına sevenlerinden de övgü dolu yorumlar geldi.

        • 3

          Ekranların sevilen isimlerinden Kaan Yıldırım’a yorum yapanlar arasında Yargı dizisinde başrol oynayan sevgilisi Pınar Deniz de yer aldı. "Üf" yorumunu yapan güzel oyuncu yorumuna kalpli emojiler de ekledi.

        • 4

          Kaan Yıldırım'a sevenlerinden: "Her hali yakışıklı", "Ekranlara çok yakışıyor", "Bence eski saçına dönme", "Kıvırcık halin daha iyi" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ın gönderisine yaptığı yorum...

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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