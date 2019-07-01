Kaan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular günün en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Kaan Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

İlk Yılları

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyeri

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

Kişisel Hayatı

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Filmografi

Televizyon Yıl Adı Rol Notlar 2013 Kayıp Kadir Yardımcı 2014 Ulan İstanbul Ferdi Yardımcı 2015 Adı Mutluluk Batu Başrol 2016 Kalbim Yangın Yeri Volkan Başrol 2017 Klavye Delikanlıları Kerem Başrol 2018 İnsanlık Suçu Cemal Gökdemir Başrol 2019- Halka Kaan Karabulut Başrol