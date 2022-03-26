Film için buluştular

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kaan Urgancıoğlu ile Aslı Enver, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde bir araya geldi. İkilinin, başrolünü paylaştıkları 'Sen Yaşamaya Bak'ın podcast çekimleri için şirketin rezidansında buluştukları öğrenildi.

Çekim sonrası kapıda bekleyen aracına binerken görüntülenen Kaan Urgancıoğlu, acelesi olduğunu belirterek, soruları yanıtsız bıraktı.

Aslı Enver de ise AVM'nin otopark kısmından çıkış yaparak, görüntü vermedi.