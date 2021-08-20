Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan çok sıcak bir haber geldi.

Calcio Mercato'ya göre; Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.