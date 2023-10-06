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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventuslu Pogba'nın ikinci numunesinin testi de pozitif çıktı - Futbol Haberleri

        Juventuslu Pogba'nın ikinci numunesinin testi de pozitif çıktı

        İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:27
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        Pogba'nın ikinci testi de pozitif
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        30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

        11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

        İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

        Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.

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