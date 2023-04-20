AA

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ocak ayında verilen 15 puan silme cezası ve kulüp yöneticilerine verilen hak mahrumiyetlerine yönelik itirazları görüştü. Juventus, cezanın iptalini istedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, CONI Tahkim Kurulu, Juventus'a verilen 15 puan silme cezasına itirazını kabul ederek cezayı iptal etti ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona gönderme kararı aldı.

Tahkim Kurulu, mali usulsüzlük soruşturmasında adı geçen ve hak mahrumiyeti cezası alan eski başkan Andrea Agnelli, eski sportif direktör Fabio Paratici ile yönetici Federico Cherubini'nin cezalarına yönelik itirazları reddederken, eski başkan yardımcısı Pavel Nedved, eski yöneticiler Paolo Garimberti ve Enrico Vellano'nun itirazlarını ise kabul etti.

CONI'nin Juventus'un itirazını haklı bularak cezayı kaldırması sonrasında, Serie A'nın resmi sitesindeki puan durumu da güncellendi.

Buna göre, puan silme cezası sebebiyle 44 puanla 8. sırada olan Juventus, 15 puanın iade edilmesiyle 59 puanla 3. sıraya çıktı.

Juventus'un başını ağrıtan "Prisma" soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtildi.

Başsavcılığın, soruşturmasını ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Andrea Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansıdı.

Juventus Başkan Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved, icra kurulu başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu, 28 Kasım 2022'de istifa etti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirdi.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma kararı aldı.

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlattı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası verdi. Halihazırda Tottenham Hotspur'da görev yapan Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Bu arada FIGC Spor Hakimliği, 30 Ocak'ta açıkladığı gerekçeli kararında, siyah-beyazlı kulübün sportif açıdan disiplin suçu işlediğini, sporun düzenleyici kurallarını uzun şekilde ve tekrar eden biçimlerde ihlal ettiğini belirtti.

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