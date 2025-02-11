Juventus - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off maçları ile sürüyor. Bu kapsamda, Juventus Hollanda temsilcisi PSV'yi ağırlıyor. Milli yıldız Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, ev sahibi olma avantajını kullanarak PSV'yi avantajlı skorla geçip, tur kapısını aralamak istiyor. Son dönemde gösterdiği performansla taraftarın gözünde taht kuran Kenan Yıldız'ın PSV karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Juventus - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu Juventus - PSV maç saati...
- 1
Juventus - PSV maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi’nde son 6 karşılaşmasında 4 galibiyet alan PSV, Juventus deplasmanında rövanş için avantajlı skor için sahaya çıkıyor. İtalyan temsilcisi Juventus ise Devler Ligi'nde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak lig aşamasını 20. sırada tamamladı. Peki, "Juventus - PSV maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Juventus - PSV maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Juventus - PSV maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
- 2
JUVENTUS - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus - PSV maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00’te oynanacak.
- 3
JUVENTUS - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
-
- 4
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta forma giyen Kenan Yıldız lig aşamasında oynanan maçların tamamında sahadaydı.
Milli oyuncu Kenan Yıldız PSV Eindhoven karşısında ilk 11’de olması bekleniyor.
Milli oyuncu, bu sezon çıktığı 34 mücadelede 6 gol ve 5 asistlik yaparak göz doldurdu.
- 5
MUHTEMEL 11’LER
Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani
PSV Eindhoven Benitez; Karsdorp, Flamingo, Obispo, Junior; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; De Jong