Juventus - PSV maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi’nde son 6 karşılaşmasında 4 galibiyet alan PSV, Juventus deplasmanında rövanş için avantajlı skor için sahaya çıkıyor. İtalyan temsilcisi Juventus ise Devler Ligi'nde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak lig aşamasını 20. sırada tamamladı. Peki, "Juventus - PSV maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Juventus - PSV maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Juventus - PSV maçı öncesinde öne çıkan detaylar...