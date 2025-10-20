Juventus, Daniele Rugani'yle uzattı!

İtalyan stoper Daniele Rugani, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Juventus formasını giymeye devam edecek.

12 YILLIK HİKAYE DEVAM EDİYOR

Rugani'nin Juventus macerası 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken altyapıya katılmasıyla başlamıştı.

JUVENTUS'TAN MESAJ

Kulüp açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Zaferlerle, kupalarla ama aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücüyle dolu bir hikaye… Bu hikâye 2028'e kadar birlikte devam edecek."